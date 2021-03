Landbank inararo ng Montero

Sugatan ang isang empleyado at nagkabasag-basag ang salamin ng branch ng Landbank of the Philippines nang araruhin ng Mitsubishi Montero na minamaneho ng isang doktora sa Quezon City, kahapon.

Kinilala ang nasugatan na si Aireem Marco, 44, office staff ng bangko. Habang ang driver ng sasakyan ay si Esther Peralta, medical physician.

Alas-8:05 ng umaga nang maganap ang aksidente sa parking lot ng nasabing bangko na matatagpuan sa EDSA northbound, Brgy. Ramon Magsaysay.

Minamaneho umano ni Peralta ang sasakyan nang hindi sinasadyang madiinan nito nang husto ang gas accelerator na naging sanhi upang tumbukin nito ang harapan na bahagi ng bangko.

Agad namang dinala sa ospital si Marco na nagtamo ng pasa at sugat sa katawan.

Inihahanda na ang kasong reckless imprudence resulting to damage to property at physical injuries laban sa doktora. (Dolly Cabreza)