Landbank ‘di raw naghigpit sa bentahan ng dolyar

Nilinaw ng Land Bank of the Philippines na hindi ito naghihigpit sa pagbebenta ng dolyar at iba pang mga foreign currency sa depositors nito at wala itong limitasyon sa bentahan ng mga ito.

Sabi ni LandBank assistant vice president Butch Garcia, hindi naghihigpit ng bentahan ng dolyar ang bangko.

Taliwas ito sa karanasan ng may-akda (Abante reporter) kung saan hiningan ito ng passport, ticket at itinerary sa Almanza Uno branch ng LandBank nang gumawa ng nasabing transaksiyon.

Paliwanag ng LandBank, nagbebenta ito ng dolyar at iba pang foreign currency sa hindi depositors ng higit pa sa $500,000 para sa retail at $1 milyon para sa corporate sa mga FX booth at airport terminal basta maisumite ang mga documentary requirement na inoobliga ng Bangko Sentral ng Pilipinas. (Eileen Mencias)