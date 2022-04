Land title maari bang malipat nang walang permiso?

Dear Attorney Claire,

Ako po ay may katanungan, pwede po bang mailipat ang buong parte ng lupa sa pangalan ng kapatid kahit walang permiso.Dalawa parte po yun lupa ang nangyari ang kanilng parte ay pinayagan ng lolo namin na mailipat na sa kanila. Ngayon po ng wala na po sila lolo at tatay ko ay bigla naglabas ang pinsan ko na 2006 pa daw nailipat sa kanila lahat ang titulo ng lupa.

Samantalang wala na po sina tatay ko ng mga taon na yun.Matagal na rin po hindi nabayaran sa gobyerno ang lupa na parte ng tatay ko. Ngayon po taong kasalukyan ibinenta na ng pinsan ko ng walang pasabi sa amin kasi wala na rin po ang tatay niya na kapatid ng tatay ko.

Ano po ba maganda gawin.

Regards,

Redel

Mr. Redel,

Ang mga pagbebenta diumano ng property ay kaduda duda kapag ang bentahan ay inilabas lamang nung patay na ang may-ari ng property. Katulad ng kinakaharap mo sa ngayon na hindi ka makapaniwala na ibenta ito ng tatay mo dahil wala kayong kaalam alam rito nung nabubuhay pa ang tatay mo.

Ang una muna ninyong gawin ay hanapin ang sinasabing Deed of Sale na ginawa diumano ng tatay mo. Makakakuha ka ng copy sa Register of Deeds na may sakop sa rehistro ng lupa. Alamin kung peke o tunay ang pirma ng tatay mo sa nasabing dokumento. Marami ang gumagawa ng mga pekeng dokumento lalo sa sa bentahan ng ari arian lalo na kung patay na ang may-ari.

Totoo naman na may karapatan ang tatay mo na magbenta ng ari arian nya kahit hindi siya magpaalam sa inyo dahil kanya ito pero hindi kayo maghihinala kung nalaman ito o lumabas ito nung nabubuhay pa ang tatay. Iba kasi ang appreciation sa dokumento kung nailabas ito ng patay na ang may ari at hindi na ninyo matatanong ang tungkol rito dahil wala na sila.

Magpatulong sa PNP o NBI handwriting experts para malaman kung legal ba ang paglilipat ng ownership ng pag-aari ng tatay mo.

Kung may katanungan pa ay tumawag lamang sa 8922 0245 o mag-email sa attorneyclaire@gmail.com. Please subscribe to my youtube channel Batas with Atty. Claire Castro. Subaybayin din po ninyo ang Asintado sa Abante News Online (Facebook) tuwing Lunes, Miyerkules, at Biyernes sa ganap na 8:00 PM kung saan maaari kayong dumulog para sa inyong problema at mabigyan ng tugon sa abot ng aming makakaya.