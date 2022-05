Lanao del Sur eleksiyon tiniyak seguridad

Tiniyak ng Philippine National Police (PNP) na handa na ang pulisya para sa ilalatag na seguridad sa pagdaraos ng special election sa ilang barangay sa Lanao del Sur ngayong buwan.

Ayon kay Director for Operations at Security Task Force-National and Local Elections (STF-NLE) 2022 Deputy Commander Police Maj. Gen. Valeriano de Leon, kasado na ang kanilang mga hakbang para sa mahigpit na pagbabantay sa mga apektadong barangay alinsunod na rin sa direktiba ni PNP Officer in Charge P/Lt. Gen. Vicente Danao.

Aniya, magtatalaga ng augmentation force ang PNP para tumulong sa local police para lubusang masiguro ang mapayapang pagdaraos ng special election.

Mahigit 8,000 botante ang na-‘disenfranchise’ o hindi nakaboto sa hindi bababa na 14 na barangay sa mga bayan ng Binidayan, Butig at Tuburan sa Lanao del Sur matapos na ideklara ng Commission on Elections (Comelec) na nagkaroon ng failure of elections sa nasabing mga lugar dahil sa iba’t ibang insidente ng kaguluhan at karahasan.

Idaraos ng Comelec ang special election sa Tubaran sa Mayo 24, 2022. (Kiko Cueto)