Lamyerda ni Roque sagot ni Gwen Garcia

Inamin ni Presidential Spokesperson Harry Roque na walang inilalabas na pondo ang Malacañang sa kanyang mga biyahe sa iba’t ibang bahagi ng bansa.

Sa ulat ng Philippine News Agency (PNA), sinabi ni Roque na si dating Cebu Go­vernor at ngayo’y 3rd District Cebu Rep. Gwen Garcia ang gumagastos sa kanyang mga biyahe.

“I think the issue is, who paid for the funds? I’ll answer that. Deputy Speaker Gwen Garcia. As in fact, all the funds are in Cebu. I want her to send a lot more funds here. It’s too expensive,” paliwanag ni Roque sa Palace briefing kahapon base sa ulat ng PNA.

Kasabay nito ay itinanggi ni Roque na ginagamit niya ang kanyang posisyon para mangampanyang senador para sa 2019 mid-term elections.

Si Roque ay binabatikos dahil sa pagsasagawa ng press conference sa iba’t ibang bahagi ng bansa at ina­akusahan ng maagang pangangampanya.

Pinakahuling biyahe ni Roque ay sa Zamboanga del Norte nitong Sabado.

Ang sinasabing gumagastos sa biyahe ng Presidential Spokesperson na si Rep. Garcia ay nahaharap sa kasong korap­syon.

Nag-ugat ang kaso ni Garcia kaugnay sa ilang maanomalyang proyekto, partikular ang pagbili umano ni Garcia ng kontrobersiyal na 249,000-square meter Balili Property sa Naga, Cebu noong 2008 na nagkakahalaga ng halos P100-milyon kung saan ang ilang bahagi nito ay parte ng mangrove area.