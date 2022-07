Lamitan kinordon matapos itumba erpat ng killer ni ex-mayor

Hinigpitan ng Philippine National Police (PNP) ang border controls sa Lamitan City, Basilan nang magkaroon ng tensiyon dahil sa pagpaslang sa ama ni Dr. Chao-Tia Yumol na namaril sa Ateneo de Manila sa Quezon City, kamakailan.

Ayon kay PNP officer-in-charge Lt. Gen. Vicente Danao Jr., nagpakalat na siya ng mga kapulisan sa mga checkpoint.

“We adhere to the mandate of Interior Secretary Benhur Abalos and to halt the possible escape of the gunmen,” pahayag ni Danao nitong Sabado.

Hiniling rin ni Danao ang kooperasyon ng publiko na agad i-report sa mga awtoridad kapag may nakita silang kahina-hinalang mga indibidwal sa kanilang komunidad at iwasang gumawa ng mga pagpapalagay o haka-haka.

“Let the probe take its course. We need concrete proof to establish the motive of the crime,” dagdag pa ng opisyal.

Nitong Biyernes, inatasan ni Interior Secretary Benhur Abalos ang PNP na higpitan ang seguridad sa Lamitan City matapos na pagbabaril at mapatay ang retiradong pulis si Rolando Yumol, 69-anyos, sa labas ng kanilang ta¬hanan.

Si Dr. Yumol ang suspek sa pagpatay sa dating mayor ng Lamitan City na si Rose Furigay, kanyang executive assistant na si Victor Capistrano at at rumespondeng guwardya sa Ateneo de Manila University na si Jeneven Bandiala noong Linggo. (Dolly Cabreza)