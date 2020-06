LaMarcus inoperahan sa balikat

KASAMA ang San Antonio Spurs sa 22-team na babalik sa NBA 2019-2020 season para sa asam na playoff spot pero hindi nila makakasama ang pangunahing sentro na si LaMacrcus Aldridge.

Inanunsiyo ng team Lunes na sumailalim sa shoulder surgery si Aldridge at hindi na makakalaro pa sa mga natitirang aksiyon ng season.

Ang naturang operasyon ay para ayusin ang rotator cuff damage sa kanang balikat mula sa injury na nakuha nito sa kanilang laban kontra Utah Jazz noong Pebrero 21.

Hindi nakalaro si Aldridge ng anim na games bago bumalik ng isang laban bago mag-shutdown ang liga dahil sa COVID-19.

“Disappointed I won’t get to finish the season with my teammates, but excited that I’ll be fully ready to go next season and beyond,” dismayadong sabi ni Aldridge.

Isa ang Spurs sa limang koponan sa West na nasa labas ng playoff picture sa pagpapatuloy ng liga sa Hulyo 31. (Ferdz Delos Santos)