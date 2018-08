Lalaking pumatay at kumain sa ex-GF, lilitisin na sa US

ISASALANG na sa paglilitis ang isang lalaki sa Indiana na inakusahan na gumahasa, pumatay at kumain sa ilang ba­hagi ng katawan ng dati niyang kasintahan.

Si Joseph Oberhansley, 35-anyos ng Jeffersonville, ay noon pang nakaraang Oktubre ipinasok sa Logansport State Hospital, nang magdesisyon ang judge na hindi pa handa ang suspek na humarap sa paglilitis kaugnay sa pagpatay sa kasinta­han nitong si Tammy Jo Blanton noong 2014.

Ayon sa rekord ng kaso, pinasok ni Oberhansley ang bahay ni Blanton noong Setyembre 2014 at ginahasa ang dati niyang kasintahan.

Matapos makaraos, pinagsasaksak niya ang babae at kinain ang ilang bahagi ng katawan ng biktima.

“This matter has been going on for four years now, and it’s high time that the victim’s family saw justice done,” ayon kay Clark County Prosecuting Attorney Jeremy Mull.

Sa isinumiteng liham ng psychiatrist sa korte, handa na umanong humarap sa paglilitis ang suspek. Sa nakaraang pagharap ni Oberhansley sa korte, nagsisigaw ito at binabanggit na ang pangalan niya ay Zeus.

Itinutulak ng prosekusyon na mapatawan ng parusang kamatayan si Oberhansley dahil sa ginawa nitong panggagahasa, pagpatay at pagkain sa katawan ni Blanton.

Bago naaresto ang suspek noong 2015, si Oberhansley ay naka-parole dahil sa naunang kaso ng pagpatay sa isang tinedyer.