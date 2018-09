Lalaki nga mipatay sa inahan ug anak sa Taiwan, gipahamtangan ug capital execution

Wala gayud kapugngi sa human rights advocates ang nahitabong firing squad execution sa usa ka lalaki sa Taipei, Taiwan niadtong Biyernes sa hapon.

Namatay sa pagpanunggab ni Lee Hung-chi ang iyang kanhi asawa ug lima ka tuig nga anak niadtong 2014.

Misuway usab pagpakamatay si Lee pinaagi sa carbon monoxide poisoning apan nakalingkawas kini, samtang namatay ang iyang asawa ug anak duha ka bulan human sa hitabo.

“His actions were brutal and ruthless… and inflicted irreparable harms to the victims’ families,” matud ni deputy justice minister Chen Ming-tang sa international media.

Kini bisan paman sa pagpugong sa mga aktibista ug politiko sa death penalty apan gipadayon pa gihapon ang pagpahamtang ug silot kamatayon ni Lee tungod kay alang nila wala nay kahigayunan nga mausab si Lee.

Sa pagkakaron 42 ka binilanggo ang anaa sa death row sa Taiwan ug gihatag lang kini sa mga seryosong krimen sama sa aggravated murder ug kidnapping. ()