Lalaki na-inlove sa ermat ng kinakasama

Tila eksena sa pelikula ang naganap sa isang pamilya sa United Kingdom. Na-inlove kasi ang isang 29-anyos na lalaki sa ermat ng kinakasama niyang 44-anyos na.

Kinilala ang sila na sina Ryan Shelton at Georgina Aldridge.

Ayon sa ulat, nagtanan sina Ryan at Georgina matapos manganak ni Jess na siyang 24-anyos na jowa ni Ryan at anak naman ni Georgina.

Ani Ryan sa panayam ng MailOnline, keber lang siya kung anong iisipin ng mga tao sa kanyang paligid dahil mahal niya si Georgina.

“I don’t care what everyone thinks, I am in love with Georgina and I don’t care who knows about it,” sambit niya.

“Other people’s opinions don’t bother me at all. I know what’s happened. There are two sides to every story and I know the truth behind all this. Not everyone will like what’s happened but it’s none of their business,” pagpapatuloy pa niya.

Nagsimula umano ang pag-iibigan ng dalawa nang manirahan sina Ryan at Jess kayla Georgina at Eric, mister nito, sa bahay nila sa Gloucestershire, England.

Naghahanda kasi noon sina Ryan at Jess sa paglabas ng kanilang ikalawang baby.

Doon na umano nagsimulang umusbong ang forbidden love nina Ryan at Georgina.

Ani Jess, may mga pagkakataon ding nakikita niya ang kanyang ina at jowa na nag-iinuman sa kanilang kusina habang naglalandian samantalang nakaupo siya kasama ang erpat at nanonood ng TV.

Ayon sa ulat, matinik talaga sa babae si Ryan.

Marami ring ex-lover ni Ryan ang nagsabing ‘serial womaniser’ o babaero ang 29-anyos na lalaki.

Lubos namang nasaktan si Eric dahil dito at sinabing maaaring natuwa ang 44-anyos na misis sa atensyon na nakuha niya sa mas bagets na lalaki. (Vienne Angeles)