Lalaki binoga sa mukha

Isang lalaki na umano’y may nakaalitang pulis ang patay sa pananambang ng nasa apat na mga kalalakihang lulan ng tatlong motorsiklo na inaalam pa ang pagkakakilanlan sa Lungsod ng Caloocan kamakalawa ng gabi.

Bandang alas-sais ng gabi nang maganap ang insidente sa kahabaan ng 4th Avenue, Brgy. 49 ng nasabing lungsod.

Kasalukuyan umanong nagbababa ng pasahero ang biktimang si Edgardo Clemente, 33-anyos, tricycle driver, binata at residente ng nasabi ring lugar.

Pagkababa umano ng mga pasahero nito ay doon na rin tumambay ang biktima hanggang sa dumating na nga ang tatlong motorsiklong sakay ang apat na mga suspek at walang sabi-sabing binaril ang biktima sa mukha at saka pinagtatadyakan pa at saka tumakas.