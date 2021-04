‘Lalabanan ko kayo’: Ivana hinamon mga nagbanta ng demanda

Gulat na gulat ang nanay ni Ivana Alawi sa chika na may mga tao na gustong idemanda ang anak niya dahil sa isang video content nito sa YouTube, `yun nga `yung nagpanggap siyang babaeng grasa na gustong umuwi sa Baguio, at namigay siya ng pera sa mga taong tumulong sa kanya, o binigyan siya ng datung na pamasahe.

Sa ‘Filipino Breakfast Mukbang + Diamond Button!’ na content ni Ivana ay tinanong nga sa kanya `yon.

‘Ano masasabi mo sa gusto kang kasuhan sa ginawa mong street prank?’

“Hahahahaha!” unang reaksiyon ni Ivana.

“Kung may nalabag akong batas, ‘di kasuhan na lang nila ako, haharapin ko `yon. Lalaban ako, di ba? Kasi para sa akin, I didn’t do anything wrong! Ang intention ko is to just help out, to inspire people, at wala akong inapakan na tao, wala akong sinaktan na tao, and masaya ako sa video ko, and I will do it again.

“Ngayon kung may nalabag akong batas, kasuhan na lang ako!” hamon ni Ivana sa mga tao na gusto siyang kasuhan dahil sa ginawa niyang pagtulong.

“Hayaan mo na,” sabi ng nanay ni Ivana.

“Ang na-realize ko sa buhay, no matter what you do, kung may gagawin kang maganda, may gagawin kang hindi maganda, lahat may masasabi sila.

“And I’m okey with that, kaya nga dini-dedma ko lang ang mga ganiyan.

“Pero, ‘wag ‘yung para gamit-gamitin lang ako, as a content, kasi trending siya. Gusto ko siyang gawin para magka-views. Hindi!” sabi ni Ivana.

Anyway, sa vlog na `yon ay ipinakita nga ni Ivana ang muli nilang pagkikita ng kutsinta vendor.

“Nagkita kami after 2 days, pina-swab test ko siya, nag-lunch, kami,” sabi ni Ivana.

Makikita sa video na pinag-shopping ni Ivana ang kutsina vendor, at sa huli ay binigyan pa niya ito ng motor.

“Sa iyo na po ‘yan Tatay,” sabi ni Ivana sa matanda.

Pero, bigla ngang naiyak ang matanda, kaya napaiyak na rin si Ivana.

“Sabi mo, walang iyakan,” sabi ni Ivana habang tumutulo ang luha.

“May sasakyan na tayo, salamat,” sabi naman ng kutsinta vendor.

Anyway, 1.6M views na `yon sa loob ng 18 oras. At yes, sure ako na marami na naman ang maiinggit kay Ivana, dahil kitang-kita na ang sexy actress sa video na `yon.

Well…