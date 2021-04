‘Lalaban para sa bayan’: Rabiya nag-‘Barong Tagalog’ sa US

Lumipad na for Florida, USA si Miss Universe Philippines 2020 Rabiya Mateo nitong April 9 para mag-compete sa Miss Universe 2020.

Araw ng Kagitingan noong umalis si Rabiya kaya suot nito ay isang stylized Barong Tagalog at hawak pa niya ang Philippine flag.

Sa kanyang Instagram, pinost ni Rabiya: “Lalaban para sa bayan.”

Dahil sa COVID-19 pandemic, na-postpone ang Miss Universe last year, pero tuluy na tuloy na ito sa May 16 sa Miami, Florida.

Pagdating ni Rabiya sa Miami, dadaan siya at ang iba pang candidates sa safety and health protocols ng pageant bago sila tumuloy sa ilang pre-pageant activities.

Humihingi ng dasal si Rabiya na mauwi ng Pilipinas ang ikalimang Miss Universe title.

So far, sa dalawang international pageants na sinalihan ng Pilipinas this year, parehong first runner-up ang ating mga candidate na sina Samantha Bernardo (Miss Grand International) at Kelley Day (Miss Eco International). (Ruel Mendoza)