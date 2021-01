Lakers taob sa Spurs: Davis sinakal ni Gay

Humarabas ng double digits sa scoring ang apat na starters ng San Antonio at hiniya ng Spurs ang dinayong Los Angeles Lakers at si LeBron James 118-109 Huwebes ng gabi.

Mainit na inumpisahan ng Spurs ang laro, umabante 34-26 pagkatapos ng opening quarter at hindi na bumitaw sa manibela.

Sa second period, natawagan si LA big Anthony Davis ng charging kay Rudy Gay.

Sadsad ang dalawa, binigyan ni Gay ng sandaling headlock si Davis.

Wala namang kaso dahil mukhang lambing lang ‘yun ng dalawa at nangiti pa si Davis.

May 10 points, 3 rebounds at 7 assists si James sa break pero naghahabol ang Los Angeles 65-56.

Pagkatapos ng first 24 minutes ay double-digits na sa scoring ang starters ng San Antonio na sina LaMarcus Aldridge (16), DeMar DeRozan (14) at Lonnie Walker (10) na pare-parehong nag-log ng 17 minutes.

Naibaba ng LA sa 91-89 pagkatapos ng three, pero nakarekober ang San Antonio sa fourth para muling lumayo tungo sa panalo.

Tumapos si Aldridge ng 28 points, may 19 points at 8 assists si DeRozan. Naka-18 markers at 8 rebounds si Dejounte Murray, nagdagdag ng 14 points si Walker.

May pinagsamang 25 points pa off the bench sina Gay at Patty Mills na namigay din ng 7 assists.

Naputol ang four-game run ng Lakers sa kabila ng double-double nina James (27 points, 12 assists), Davis (23 points, 10 rebounds) at Kyle Kuzma (13 points, 10 rebounds). (VE)