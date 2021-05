Lakers supalpal sa balik ni James

PAGKATAPOS ng 20-game absence na pinakamahaba sa kanyang career, sorpresang bumalik si LeBron James Biyernes ng gabi nang i-host ng Los Angeles Lakers ang Sacramento sa Staples Center.

Nadiskaril ang balik ng The King.

Pigil sa 32 minutes si James sa unang laro matapos magarahe dahil sa high ankle sprain na nakuha kontra Hawks noong March 20.

Buo ang tandem nina LeBron at Anthony Davis pero naubusan sa dulo ang Lakers at inagaw ng Kings 110-106 panalo.

Nakapagsumite si James ng 16 points, 8 rebounds at 7 assists, may 22 points at 11 rebounds si Davis.

Pitong players ng Sacramento – apat mula sa bench – ang nagsumite ng 10 points pataas sa pangunguna ng 23 ni Tyeres Haliburton na namigay pa ng 10 assists. May 22 markers at 9 boards si Richaun Holmes.

Nag-deliver ng pinagsamang 47 points sina reserves Terrence Davis, Delon Wright, Marvin Bagley III at Damian Jones.

Lamang pa sa 88-78 papasok sa fourth quarter ang Lakers pero walang nagawa nang magkasa ng 10-0 run ang Sacramento sa pangunguna ng dalawang 3s at isang reverse layup ni Wright.

Bentahe ng Los Angeles ang blocks (12-3) at namiyesta sa scoring sa loob ng paint (66-44).

Kaya lang, 7 for 28 lang sa 3-point range ang Lakers at napuwersa sa 21 turnovers ang Lakers – anim dito sa fourth. Konsolasyon ng defending champions, sa 36-27 ay nanatili sa No. 5 sa West. (VE)