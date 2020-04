Lakers malinis na sa COVID-19

MAY magandang balitang ipinarating ang Los Angeles Lakers: lahat ng players nila ay wala nang pinapakitang sintomas ng coronavirus.

Higit isang linggo na ang nakakaraan, inamin ng Lakers na dalawang players nila ang nag-positive sa test.

“Both players are currently asymptomatic, in quarantine and under the care of the team’s physician,” pahayag noon ng team.

Lahat ng players at staff ay hiniling na mag-self-quarantine.

Martes ay naglabas ng update ang team, wala na raw miyembro ang kinakitaan ng sintomas matapos ang halos dalawang linggong quarantine.

“All Lakers players are currently symptom-free of COVID-19. The team will continue to follow the health and safety guidelines set by government officials, the Lakers and the NBA,” bahagi ng huling statement.

Hindi pinangalanan ng Lakers ang dalawang players na nag-positive.

Si Rudy Gobert ng Utah ang unang NBA player na nag-positive noong March 12, pagkatapos ay sinuspinde na ang season. Sumunod ang Jazz teammate niyang si Donovan Mitchell, bago si Christian Wood ng Detroit Pistons.

Nakarekober na ang tatlo, gayundin si Marcus Smart ng Boston Celtics.

Positive din si Kevin Durant ng Brooklyn Nets, pinakahuli si New York Knicks owner James Dolan.

Sampung NBA players at limang staff, kasama si Dolan, ang iniulat na nag-positive sa virus. (VE)