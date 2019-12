Lakers ligwak sa Pacers

IPINAHINGA ng Los Angeles si Anthony Davis sa pagdayo sa Indiana, at pinulutan ng Pacers ang Lakers 105-103 nitong Martes.

Isang oras matapos sabihin ni coach Frank ­Vogel na game-time decision ang All-Star ­forward, nilagay na siya ng team sa inactive list dahil sa sprained right ankle.

Mahalagang instrumento si Davis sa NBA-best 24-3 record ng Lakers. Natalo sa Indiana, nakalsuhan ang 14-game road winning streak ng LA.

Nagtuhog ng 16 straight road games ang ­Lakers noong 1971-72, record pa rin sa liga ­hangga ngayon.

Naga-average si Davis ng 27.4 points, 9.3 ­rebounds at 2.6 blocks.

Nakasabay ang Pacers dahil napag-aralan ni coach Nate McMillan ang laro ng Lakers. ­Pinapanood niya ang tape, may nakita siyang plays at lengguwahe na pamilyar sa kanya.

Hindi kataka-taka, dahil tatlong taon siyang naging assistant ni Vogel sa Indiana.

“They’re doing some of the things he did when he was here,” bunyag ni McMillan, “and they’re ­doing some of the things he wanted to do when he was here.” (Vladi Eduarte)