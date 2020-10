Lakers inpirasyon ni Richard sa ‘Ang Probinsyano’

“YES! Lakers’ back on top! Yahooo!!!” ‘Yan ang masayang-masayang reaksyon ni Richard Gutierrez nang finally ay mag-champion uli sa NBA ang favorite team ng kanilang pamilya, ang Lakers.

Actually, sa sobrang pagiging Lakers fans ng pamilya Gutierrez, kapag nasa Los Angeles, California sila at may game ang nasabing NBA team sa Staple Center, nanonood pa sila.

Noong January 1, 2020 nga, kasamang nanood ni Richard si Sarah Lahbati at panganay nilang anak na si Zion, pati ang ate niyang si Ruffa Gutierrez at mga anak nito na sina Lorin at Venice.

Ipinost pa nga ni Richard sa kanyang Instagram account (@richardgutz) ang pictures na kuha nila sa Staple Center.

Sabi nga ng aktor, masaya raw siyang babalik sa lock-in taping ng “FPJ’s Ang Probinsyano” dahil nag-champion na nga ang Lakers.

Noong naka-lock-in siya sa taping ng nasabing series sa Batangas, basta may Lakers game ay nanonood siya bago ang start ng kanyang mga eksena.

Like Richard, Lakers fans din ang tatay niyang si Eddie Gutierrez na kasamang nanood ng misis na si Annabelle Rama sa bahay nila sa WhitePlains ng NBA championship.

Ogie ‘nagwalwal’ dahil sa NBA

Katulad ng pamilya Gutierrez, sobrang fan din ng Lakers ang singer/songwriter na si Ogie Alcasid. Sobrang natuwa rin si Ogie sa pagiging champion ng Lakers.

Yes, like other Lakers fans, nag-celebrate rin si Ogie sa sobrang tuwa.

Sabi ni Ogie, “Uminom ako kagabi to celebrate ang pagiging champion ng Lakers.

“Nag-scotch ako kagabi, pero isang glass lang. Hindi naman ako naglasing. Hahaha!”

Kakaibang happiness talaga ang dulot ng championship ng Lakers sa napakarami nilang celebrity fans, huh!

Ang bongga!