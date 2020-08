Lakers durog kay Harden

ABSENT si LeBron James, hindi nakaporma ang Los Angeles Lakers nang pakainin ng alikabok ni James Harden at ng Houston Rockets 113-96 Huwebes ng gabi sa Orlando bubble.

Bago ang laro ay inihayag ng Lakers na iuupo si James (sore right groin). Kuwestiyonable rin ang lagay ni Alex Caruso (left neck muscles spasm).

Pirme lang nakaupo sa kanyang bangko sa gilid ng court sa Orlando bubble si James, naka-mask at itim na Black Lives Matter shirt, tsini-cheer ang mga kakampi.

Selyado na ng Lakers ang No. 1 seed sa Western Conference kaya ‘can afford’ na silang ipahinga ang superstar sa mga natitira pang asignatura sa seeding games.

Iniulat pa ni Lakers reporter Mike Trudell na may iniinda rin sina Anthony Davis (sprained right ankle), Markieff Morris (left hip contusion), Kentavious Caldwell-Pope (right ribs contusion) at Dwight Howard (sore right knee).

Kulang 2 minutes pa sa laro at abante ang Rockets 111-94, inilabas na si Harden matapos mag-deliver ng 39 points, 8 rebounds at 12 assists.

Mula sa labas ng arc, malabnaw na 2 for 19 lang ang Lakers samantalang 21 for 57 ang Rockets.

Pinamunuan ng 21 points ni Kyle Kuzma ang LA, may 17 points at 12 rebounds si Anthony Davis. (VE)