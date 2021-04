Bilang paggunita sa apat na dekada ng CCP Outreach Program, inilunsad kamakailan ang Lakbayin ang Sining: Readings in Creative and Cultural Work in the Philippines, isang natatanging aklat kung saan ang mambabasa ay madadala sa isang kapana-panabik na paglalakbay kung saan ang mga natatanging kwento at inspirasyon ay magmumula sa iba’t-ibang gawaing maka-sining at pang-kultura.

Itinatampok sa aklat ang mga salaysay, patotoo at nakakaliw na mga kwento tungkol sa sining at gawaing pangkultura sa Pilipinas na isinalaysay ng mga artistang Pilipino, mangagawa sa kultura, at mga organisasayong pangsining mula sa iba’t-ibang lalawigan at pamayanan sa bansa. Hangad nitong pukawin ang kasalukuyan at hinaharap na henerasyon ng mga artista at tagapag-ayos ng pamayanan na maitanim sa kanila ang mga kahalagan at mga karunungan tungkol sa mga sining at gawaing pangkultura.

Nagsisilbi rin ang aklat na maging isang instrumento para sa artista, manggagawa sa kultura at mga namununo sa mga pamayanan na maiugnay ang mga kwentong nilalaman nito para mas lalong lumago at umunlad ang mga sining at kulturang sariling atin upang mas lalo itong tumibay at tumatatag sa maraming hamon at pagbabago sa kasaluyan. Ang Lakbayin ang Sining ay nagsisilbing isang napakahalagang aklat kung saan mapapagkunan ng mga impormasyon at kaalaman sa ating mga sining at kulturang Pilipino ang mga mag-aaral, guro, iskolar, akademiko at manalisik/

Ilang papuri, mula kay Dr.Christine Godinez-Ortega, Founder & Board Chair – Mindanao Creative & Cultural Workers Group, Board Chair – Mindanao Creative Writers Group, Director – Iligan National Writers Workshop: “Lakbayin ang Sining is an indispensable and an authoritative compendium of readings of the founding, growth and extension work of the country’s culture and arts groups authored by their respective founders, administrators, and artistic directors.. It is commendable that the book highlights the cultural groups from the fringes, that is, from the regions, and not only the center takes importance unlike in the past, because the Philippines has a diverse, cultural heritage. This is another brave attempt to put together the histories and the significant roles the cultural and artistic groups have contributed for love of country. It is likewise a testament to the work of many individuals or institutions that have realized their potentials to give and pass on what talents and resources they had to also educate and train the underprivileged. It is a must for all, an inspiration to all. The testimonies of the cultural workers and artists in this volume are learning experiences from various vantage points, resonating artistic and cultural transformations that may end ignorance of what culture and arts mean.”

Papuri ni Kara Patria David Cancio, News Anchor – GMA Network, Asst. Professor, UP College of Mass Communications: “Kahanga-hanga ang layunin ng proyektong ito. Lalo pa’t ang larangan ng sining ay hindi gaanong nabibigyang pansin sa ating bansa. Nakatutuwa na sa pamamagitan ng commemorative book na ito…napapakilala ang talento ng artists groups mula sa iba’t ibang panig ng Pilipinas. Mahusay ang pananaliksik at pagkakasulat sa bawat istorya. Natutuwa ako na binigyang-pansin hindi lamang ang theater, music and arts groups na matagal nang kilala o sikat sa industriya… bagkus pati yung mga hindi pa gaanong kilala ay isinama rin sa mga istorya. Kasi sikat man o hindi, pare-pareho silang may husay, galing at ambag sa lipunan. Paborito ko yung mga istorya tungkol sa Mindanao. Tagos sa puso ang mga istorya. Nakaaantig din yung bahagi tungkol sa “community efforts to promote the arts.” The articles were very moving and inspiring. Sa kabuuan, tunay na kahanga-hanga ang librong Lakbayin ang Sining. Dinala tayo nito sa isang makulay na lakbay na puno ng talento at talino… ng sikap at determinasyon…ng malasakit at inspirasyon.”

Pahayag ni CCP Cultural Exchange Department Manager and Executive Producer Carmencita “Chinggay” Jasareno-Bernardo: “Completing this book was made harder by the global onslaught of COVID-19 in the middle of production work. Nevertheless, our commitment to our contributors and the readers transcended the pandemic, hence we prevailed. We are too excited about each and every story told and we are thankful that we can finally share it with the public. Lakbayin ang Sining will not be possible without the notable artistry, dedication and generosity of our contributors who have long been our colleagues and partners in our cultural work nationwide and even overseas. It is therefore appropriate to acknowledge all of them in this article.”

Ang patnugot para sa Lakbayin Ang Sining ay si Alejandro D. Padilla. Nag-disenyo sa aklat, Paul Pagunsan. Ang artwork na matutungayan sa pabalat, ang MINTODA ay likha ni Leonardo “Bing” Cariño.

Ang Lakbayin ang Sining ay maaring bilhin sa CCP Shop Facebook Page.