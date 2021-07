Lakas itotodo taya kay Inday Sara

Gagamitin ng partidong Lakas-CMD ang lahat ng makinarya at puwersa nito para tiyakin ang panalo ni Davao City Mayor Sara Duterte sa 2022 polls.

Ito ang tugon ni Lakas-CMD president at House Majority Leader Rep. Martin Romualdez matapos na tuluyan nang ipahayag ng alkalde ang kanyang kahandaang tumakbo sa pagka-pangulo.

“If Mayor Sara finally decides to run for president in 2022, we will support her. We will mobilize the entire machinery of Lakas-CMD—from the national level down to governors, congressmen, mayors and councilors— to ensure her victory,” ayon kay Romualdez.

Ang Lakas-CMD ang unang partidong politika na muling nagpapatibay ng kanilang alyansa sa Hugpong ng Pagbabago (HNP) ni Sara at nagpahayag ng kahandaang suportahan sinuman ang kandidatong dadalhin ng partido. (Eralyn Prado)