Lakas-Gloria, hugpong-Sara sanib puwersa

POSIBLENG bumuo ng bagong koalisyon ang administrasyon kasunod ng pagpapalit ng liderato ng Kamara.

Ayon kay Deputy Speaker at Camarines Sur Rep. Rolando Andaya, malamang na ang maging senaryo ay ang pagsilang ng Lakas-Hugpong coalition na pangungunahan nina Pangulong Rodrigo Duterte, Davao City Mayor Inday Sara Duterte-Carpio at House Speaker Gloria Macapagal-Arroyo.

Dahil regional party aniya ang Hugpong ng Pagbabago na binuo ni Duterte-Carpio ngayong­ 2018 malamang na bumuo ng isang koalisyon.

Kapag regional party hindi lahat ng mga gustong umanib ay makakasali lalo na’t kung hindi kabilang ang mga ito sa kaparehong rehiyon.

“Siguro, we might see a formal coalition coming in with ‘yung Hugpong na grupo ni Mayor Sara. Admittedly that’s a regional party so that will not work for other members who are not from that same region. So, probably a party like Lakas could take this opportunity to rebuild and come up with a coalition. That is a possibility na gawin nila para lang magkaroon ng national posture,” paliwanag ni Andaya sa isang panayam kahapon.

“That could be a scenario (Lakas-Hugpong coalition). As it is for them… congressmen or politicians who want to join who are not from that region… magkaroon ng coalition ang Hugpong with another registered national party,” dagdag nito.

Posibleng maglipatan aniya ang mga kongresista kapag naitatag na ang koalisyon.

“Yes, I can confirm that. There will be a few who will try it. Once may makapasok na tuloy-tuloy na ‘yan. Quite a handful na may intention na talagang lumipat. Seriously considering it since yesterday may quite a handful na,” sabi ni Andaya.

Inihayag pa ni Andaya na posibleng magtalunan ang mga mi­yembro ng PDP-Laban sa partido ni Duterte-Carpio.

“Puwede mangyari ‘yun,” ani Andaya.

Ipinaliwanag pa nito na ang naging mitsa ng lahat ng gulo na nagbigay-daan sa pagpapalit ng liderato sa Kamara ay hindi lamang kagagawan ni dating Speaker at Davao del Norte Rep. Pantaleon Alvarez.

“But because the way that PDP grew as a party after the assumption of the President into power, PDP tried to grow throughout the nation. Ang unang mga sumali sa PDP noon… were the congressmen. A lot of members in the PDP eventually voted for Speaker Alvarez. But nu’ng lumaki na kasi ‘yung partido… nagkaroon ng disenfranchisement ‘yung mga congressman dahil ang mga naging provincial leaders or regional leaders were those who were latecomers shall we say,” dagdag na paliwanag ni Andaya.

Pakiramdam aniya ng mga kongresista ay naetsapuwera sila o nalaglag sa ere.

“Doon pa lang nagkalamat na ‘yung relas­yon eh. Kami ‘yung sumuporta rightfully so, kung meron mang sisihin ‘yung congressman, siguro ‘yung fee­ling nilang binoto nila for Speaker na dapat (prinotektahan sila) but that did not happen sa provinces in actuality. So, you had mass oath takings all over the provinces at the same time you had mass disenchantment ng mga congressman that were left out or made to play second fiddle na lang dahil doon sa mga pinili nilang provincial chairmen. Doon nagsimula ‘yung pag-aasim ng relasyon,” pagbibigay-diin pa ni Andaya.