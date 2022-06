Lakas-CMD pumopormang majority party sa Kamara

Pumuporma umano ang Lakas-Christian Muslim Democrats (Lakas-CMD) upang maging majority party sa Kamara de Representantes.

Sa isang press conference, natanong si Vice President-elect Sara Duterte on Monday kaugnay ng paglipat ng mga politiko sa Lakas-CMD na maaari umanong maging pinakamalaking partido sa Kamara.

“I think and I understand from the moves of (House) Majority Floor Leader (Ferdinand) Martin Romualdez is that ‘yon ang kanyang target doon sa membership sa House of Representatives,” sabi ni Duterte.

Si Arroyo ang president-emeritus ng Lakas-CMD. (Billy Begas/Eralyn Prado)