Lakan Takhan rarampa

MAGHAHARAP ang anim na tigasing batang kabayo bukas, Pebrero 24, sa magaganap na 2019 PHILRACOM 3-Year-Old Local Fillies & Colts sa Metro Turf Club Inc. sa Malvar, Batangas.

Mag-uunahan sa event na may P500,000 guaranteed prize sina Lakan Takhan, Cat’s Day, Serafina, My Jopay, Toy For The Bigboy, Turns Gold.

May layong 1,400 metro ang karera kung saan tatanggap ng P300,000 ang owner ng unang kabayong tatawid ng meta habang P112,500 ang ibubulsa ng second placer.

Ayon sa ibang mga karerista, malaki ang tsansa ni Lakan Takhan na masilo ang panalo.

“May galing ‘yan si Lakan Takhan kaya diyan ako lalagay,” ani Perlito Salvador, mananaya sa OTB.

Hahamig din ng tig-P62,500 at P25,000 ang pangatlo at pang-apat na puwesto, ayon sa pagkakasunod.

Samantala, may kakargahin na 52 kgs. ang mga Filleis habang 54 kgs. ang ipapasan ng mga Colts sa event na inisponsoran ng Philippine Racing Commission.