Lain na usab nga sakop sa gabinete ni Duterte matangtang sa Oktobre

Posibleng mabakante ang pipila ka posisyon sa gabinete sa susunod nga bulan kung magsugod na ang pagsang-at sa certificate of candidacy sa Commission on Elections (Comelec) alang sa 2019 midterm elections.

Matud ni Presidential Spokesman Harry Roque nga awtomatiko nga resigned sa puwesto ang status sa cabinet secretary kung mosang-at kini sa ilang kandidatura sa sunod nga bulan.

Wala gibutyag ni Roque kun si kinsa sa mga ilang mga kauban ang nagplano nga modagan sa 2019 elections ug ang posibling mohulip kanila.

“Well, lahat po ng magsusumite ng kanilang kandidatura will be deemed resigned from their post ‘no. So magkakaroon po ng mga vacancies in the Cabinet.

Pero wala pa po akong nalalaman na siguradong maghahain ng kandidatura at wala pa po akong nalalaman na naiisip na ipalit dito sa mga ito,” matud ni Roque.

Lakip sa nagbansiwag nga sakop sa gabineye nga modagan oagka senador mao silang Labor Secretary Silvestre Bello III, Secretary Roque ug Special Assistant to the President Bong Go.