Lahi ni Eleazar: Mga polis nga masakpang natulog atol sa duty, dili dayun taktakon – Sinas

Kaniadto naila si Maj. Gen. Guillermo Eleazar sa pagtaktak sa mga masakpang polis nga natulog atol sa ilang duty, apan lahi ang pamaagi karon sa bag-ong National Capital Region Police Office (NCRPO) director nga si Brig. Gen. Debold Sinas.

Sa interview sa ANC, matud niini nga dili niya kasab-an ang mga masakpang polis nga natulog atol sa duty.

Mayud niya, nga tugutan lang una niyang mopasabot ang mga natulog nga polis ug dili una niya taktakon sa puwesto.

“We don’t usually pagalitan, I told my red team, we use technology, when you go there nakita niyo diyan matulog, picturan niyo lang, tapos ‘yung officer gisingin na lang,” matud ni Sinas.

“I let the chief of police first explain why. I will not relieve them immediately.”

Giingong pasagdahan lang niya nagdumala sa maong polis nga mopamatuod nga dili ‘rotten’ o nagpabaya sa gimbuhaton ang nasakpang natulog ug ipaagi sa due process kun ugaling kinahanglan nga taktakon kini.

“I want to exercise their rights, ngayon wala akong gagalawin, I want to judge them later,” matud pa niya. (jess campos)