Lahatang pagbabakuna itinulak para iwas COVID

Itinutulak ng iba’t ibang sektor na mailarga ang National Immunization Program ng pamahalaan.

Sa ganitong paraan ay malalabanan ang ibang sakit kahit may pandemya dulot ng coronavirus disease 2019 (Covid-19).

Inihayag ng Pediatric Infectious Diseases Society of the Philippines (PIDSP) na mayroong mga bakuna o pneumococcal conjugate vaccines (PCVs) na mabisang maipangsasagupa sa pneumonia.

Binanggit ng PIDSP na maituturing na “comparable in performance” ang PCV10 at PCV13.

“We have been given updates on both PCV10 and PCV13. These updates have been reviewed and assessed by the immunization committee and we see that both are comparable,” paghahayag ni Dr. Mary Ann Bunyi, pangalawang pangulo ng PIDSP.

Ipinauubaya na aniya nila sa Department of Health (DOH) kung anong bakuna ang gagamitin at libreng maipamamahagi sa publiko lalo na sa mga kabataan na lantad sa panganib ng pulmonya.

“So, the updates that were given to us by both companies we have forwarded to the Department of Health (DOH) and we leave it to the DOH, which pneumococcal vaccine will be made available for public use. Especially given for free to the vulnerable children,” dagdag ni Bunyi.

Para kay House committee on health chairman at Quezon Rep. Angelina Tan, kapag kinapitan ng iba pang mga sakit ang mga mamamayan ay mas malaking sakit ng ulo ito para sa gobyerno.

Kinakailangan aniyang mapawi ang pag-aalala ng publiko sa usapin ng pagpapabakuna.

Naniniwala naman si PHILRECA Rep. Presley de Jesus na kinakailangang sumalang sa competitive public bidding ang pagbili ng bakuna.

Sa pamamagitan nito ay mas maraming Pinoy ang makikinabang sa mga bibilhing bakuna.

“First, as a policy, we should not delay the procurement of vaccines for VPDs (vaccine-preventable diseases) especially as we have seen a surge of VPDs in several pockets of community outbreaks. While the DOH promised a swift review of the PCV tender, we at Congress should make sure the viability of all types of pneumonia vaccines,” paliwanag ni de Jesus.

Kaugnay nito, naniniwala ang National Immunization Program Manager ng DoH na si Dr. Wilda Silva na puwedeng maiwasan ng mga mamamayan ang iba’t ibang sakit gaya ng polio, diphtheria, pertussis at tigdas kung mababakunahan ang mga ito.

“Although there is a big problem about SARS-CoV-2, we should not forget other diseases which have vaccines as a bullet to control these vaccine preventable diseases,” pagbibigay-diin ni Silva.

Samantala, batay kay Health Undersecretary Dr. Maria Rosario Vergeire, aabot sa P4.9B ang ilalaan ng pamahalaan para sa PCV.

Inaantabayanan na lamang aniya ng DoH ang pagrebisa ng Health Technology Assessment Committee (HTAC) para sa PCV10 at PCV13.