Lahatang balik-eskuwela arangkada sa Hunyo – DepEd

Inaasahan ng Department of Education (DepEd) na sa susunod na buwan ay makapagdaraos na ng face-to-face class ang lahat ng paaralan sa bansa.

“By June, which is already a few days away from now, sa next academic school year, ini-expect natin na fully 100% na talaga ‘yong pag-implement natin ng face-to-face classes,” ani DepEd Sec. Leonor Briones.

Batay sa datos noong Mayo 26, 73% na ng mga pampublikong paaralan sa bansa ang nagdaos na ng tradisyunal na paraan ng pag-aaral.

Ani Briones, hindi lamang mga pampublikong paaralan kundi pati mga private school ay hinihikayat na rin nilang bumalik na sa face-to-face class.

Sinabi rin ni DepEd Undersecretary Diosdado San Antonio na itinutulak din nila ang blended learning.

“Tinitingnan namin na blended na may face-to-face class na mga araw at may araw na papayagan na nasa bahay pa rin natututo ang mga bata,” ani San Antonio. “Ang ating mga division offices sa guidance ng regional offices may kanya-kanyang guidelines na ipapatupad.” (Mark Joven Delantar/Dolly Cabreza)