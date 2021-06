Simula Enero 1, 2023, ang lahat ng Pilipinong rehistrado sa national identification (ID) system ay may sarili nang bank account na paglalagakan ng ng mga ayuda at iba pang serbisyong pinansiyal ng gobyerno.

Ito ang isinusulong ni Senador Win Gatchalian sa kanyang Senate Bill No. 2251 o ang panukalang “One Filipino, One Bank Account Act” na nag-aatas sa Land Bank of the Philippines (Landbank) at Development Bank of the Philippines (DBP) na magbukas ng bank account ng sino mang Pilipino simula Enero 1, 2023.

Sa ilalim nito, hindi na kailangang magbayad ng opening o maintenance fees o charges sa naturang bank account. (Dindo Matining)