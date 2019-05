Lahat ng nanganak mula Marso 11, pasok sa Expanded Maternity Leave Law!

Sa mismong Araw ng Paggawa at isang linggo bago sumapit ang pagdiriwang ng Mother’s Day ngayong buwan ng Mayo, isang napakagandang balita para sa mga nanay: napirmahan na ang implementing rules and regulations (IRR) ng Expanded Maternity Leave Law. Ang ibig sabihin nito, lubos ng mapapakinabangan ng mga nanay ang bagong batas na magbibigay ng mas mahabang maternity leave sa kanila.

Bilang pangunahing may akda at sponsor ng batas na ito sa Senado, lubos ang aking pasasalamat sa lahat ng mga advocates mula sa sektor ng pangkalusugan, mga non-government organizations, civil society organizations, iba’t ibang labor groups, Department of Health, Philippine Commission on Women, Department of Labor and Employment, Social Security System, Government Service Insurance System at ang Civil Service Commission upang maging ganap na batas ang matagal na nating ipinaglaban na panukala. Ngayon, tapos na ang IRR nito at lubos na itong mapapakinabangan ng mga manggagawang kababaihan.

Lahat ng nanay na nanganak mula Marso 11, 2019, kung kailan napirmahan ang batas na ito, ay makakakuha ng mga benepisyong nakapaloob dito. Sa ilalim ng Expanded Maternity Leave Law, mabibiya­yaan ng 105-araw na maternity leave sa mga bagong panganak na mga nanay na may asawa o partner.

May dagdag 15-araw naman na naitalaga ang panukalang ito para sa mga solo parents kaya’t aabot ng 120-araw ang nakalaang maternity leave para sa kanila. Ito ay para masiguro na ligtas at maayos ang kalusugan ng parehong nanay at sanggol at mas mabigyan ng mas mahabang panahon ang eksklusibong pagpapasuso ng nanay sa kanyang anak.

Dahil sa bagong batas na ito, ang Pilipinas ay magiging compliant na rin sa standards ng International Labor Organization (ILO) na 98-araw na maternity leave para sa mga bagong panganak na ina. Ito ay parte ng social protection measure para sa mga manggagawang kababaihan.

Ang isa sa probisyon ng bagong batas na ito ay ang pagkakaroon ng tinatawag na “Daddy Quota” kung saan pwedeng ibigay ni nanay kay tatay ang hanggang 7-araw na leave mula sa kanyang 105-araw na maternity leave. Mapapahaba nito ang kasalukuyang isang linggo na paternity leave.

Napakaraming magandang naidudulot ng mas mahabang maternity leave sa mag-ina at sa buong pamilya. Ayon sa mga eksperto, nababawasan ang tinatawag na postpartum depression ni nanay dahil dito. Mas mababa rin ang child mortality rates at kaso ng sudden infant death syndrome (SIDS). Mababa rin ang risk ng bata na magkaroon ng impeksyon, asthma at obesity.

Ang batas na ito ay tagumpay ng mga kababaihan at buong pamilya. Huwag na­ting kalilimutan na ang malusog na pamilya ang salamin ng isang progresibong lipunan.

Sa mga nagnanais na magpadala ng katanungang pangkalusugan at pangkababaihan kay Senator Risa Hontiveros, sumulat lamang sa itanongkayrisa@gmail.com.