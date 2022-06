Lahat ng edad 12-17 puwede na sa booster shot

Ipinahayag ng Department of Health (DOH) kahapon na maaari nang turukan ng booster shot ang mga indibidwal na may edad 12 hanggang 17.

“Nagbigay na rin ng ‘oo’ na puwede nang ipatupad rin itong rest of the population ng 12 to 17,” sabi ni Health Undersecretary Maria Rosario Vergeire.

Inaasahan niya na sa mga susunod na linggo ay tataas na ang bilang ng mga mababakunahan ng booster shot sa mga bata.

“Hopefully in the coming weeks makikita natin ang slow na pagtaas ng 12 to 17 booster doses dahil kailangan din po ng ating kabataan ang booster doses na ito,” dagdag nito.

Umabot sa 9.5 milyon ang bilang ng mga batang may edad 12 hanggang 17 ang nakatanggap ng mga pangunahing dose. (Ansherina May Jazul)