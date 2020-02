Lahat ng Chinese sa ‘pastillas’ scheme i-deport — Palasyo

IPINADE-DEPORT ng Malacañang ang mga Chinese na iligal na nakapasok sa bansa sa pamamagitan ng ‘pastillas’ scheme ng mga tiwaling opisyal at tauhan ng Bureau of Immigration (BI).

Sinabi ni Presidential Spokesman Salvador Panelo na dapat ilarga kaagad ang deportation proceeding laban sa mga Chinese na iligal na nagtatrabaho sa mga kompanya ng Philippine Offshore Gaming Operators (POGO).

Alam na aniya ng BI ang kanilang dapat gawin para patalsikin palabas ng bansa ang mga dayuhang hindi dumaan sa tamang proseso sa pagpasok sa Pilipinas.

“Basta ‘yung mga illegal ipapabalik natin sa pinanggalingan nila. Basta may illegal na nakapasok, we will have to… ibabalik natin sa pinanggalingan nila,” ani Panelo.

Libo-libong Chinese illegal worker ang nasa bansa na karamihan ay nagtatrabaho sa online casino na pinapatakbo ng POGO.

Sinabi ni Panelo na kapag napatunayan na iligal ang pagpasok sa bansa ng mga POGO worker, dapat aniyang agad na ipa-deport ang mga ito sa kanilang pinanggalingang bansa.

“Basta may illegal na ginawa, ang Presidente natin palaging ipatupad ang batas. Trabaho ‘yan ng Immigration. That’s their work,” dagdag pa ni Panelo.

Morente hindi pa lusot

Hindi pa rin lusot sa pananagutan si BI commissioner Jaime Morente sa nabunyag na ‘pastillas’ scheme sa Ninoy Aquino International Airport (NAIA).

Sinabi ni Panelo na naghihintay ng report si Pa­ngulong Rodrigo Duterte at kapag may basehan ang report ay tiyak na paiimbestigahan niya agad ito.

Kahit pa aniya sinabi ng Pangulo na mahal niya si Morente dahil mabait ito, hindi ito makakaligtas sa posibleng pagkasibak kapag napatunayan ang nabun­yag na anomalya ng kanyang mga opisyal at tauhan sa NAIA.

“Everyone is not off the hook. Meron din siyang bawi. ‘Mahal ko siya pero nalusutan’, it means he will be assessed on his performance. Kaya idi-discuss sa cabinet ‘di ba? Siguro nag-aantay ng report si Presidente. ‘Pag may report pinapaimbestigahan kaagad,” ani Panelo. (Aileen Taliping/Prince Golez/Dindo Matining)