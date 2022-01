Lahat damay sa kapabayaan ng iilan

“… With great alcohol comes great irresponsibility.”

· Mokokoma Mokhonoana

Ipinagyayabang umano ni ‘Poblacion Girl’ o ‘Omicron Lady’ na malakas ang kanyang kapit at marami siyang kakilalang ma-impluwensiyang tao.

Mukhang totoo nga dahil hanggang ngayon ay ‘di siya pinapangalanan.

Ito ay sa kabila ng ginawa niya na napaka-iresponsable.

Sa inisyal na imbestigasyon ng PNP-CIDG, Ikinuwento ng DILG spokesman Jonathan Malaya kung paano dumating sa airport ang pabalik na Pilipina, itago natin sa pangalan na GWYNETH CHUA, alas-11:23 ng gabi noong Dis. 22. “Pagkatapos ay nanatili sa kanyang quarantine hotel nang “wala pang 30 minuto.” Umuwi siya ng 11:42.

Sa pinakahuling tala ng Department of Toursim, umabot na sa 11 (labing isa) ang bilang ng mga nahawahan ni Chua sa dinaluhan niyang party sa isang resto bar sa Poblacion, Makati.

Naglabas ng pahayag ang Kampai, isang bar sa Barangay Poblacion na binisita ni Chua. Ayon sa management ng bar, nagpositibo sa Covid19 ang ilan sa mga customer at empleyado nito. Nag-stay siya sa bar noong December 23 mula 10 pm. hanggang 1 am.

Sa Mijo, na isa pang restaurant na inikot ni Chua ay nagsabi nang negatibo naman sa virus ang lahat ng kanilang mga staff. Hay, salamat sa Diyos!

Humingi naman ng paumanhin ang Berjaya Hotel at nangakong mananagot ang kanilang mga empleyado na nagpabaya at ‘di napigilan ang paglabas ni Chua sa quarantine facility.

Noong December 27, lumabas ang rt pcr test ni Chua, siya ay POSITIBO sa Covid19.

Sa ilalim ng Mandatory Reporting of Notifiable Diseases and Health Events of Public Health Concern Act, ang ginawa ni Chua may multang P50,000 at pagkakakulong ng isa hanggang anim na buwan kapag napatunayang lumabag sila sa batas.

Pero sa gitna ng isang ‘pandemic’ at paglala pa ng hawahan ng mga iba’t ibang variant ng Covid19 virus at sa tindi ng naging resulta ng ginawi ni Chua mas mahigit pang parusa ang inaasahan ng publiko laban sa kanya.

Si Chua ay sumasalamin sa marami ring mga Pilipino na tila kinalimutan na ang panganib ng virus nitong nakaraang Christmas season.

Biglang dumagsa ang bilang ng mga pasyente at maging mga health workers at medical frontliner na may impeksyon ng Covid-19.

Iisa ang kuwento nila – dumalo sila sa mga Christmas party, reunion at family gathering. At inamin na may mga bisita na ‘di naman miyembro ng pamilya.

Nagbabala si Prof. Jomar Rajabante, ng UP Pandemic Response Team, na sa pagsapit ng Pebrero posibleng umabot ng 20,000-40,000 ang kaso ng Covid19 sa Pilipinas.

Napakaliit na pakiusap na magsuot ng tama ng face mask, maghugas ng kamay at iwasan muna ang pagtitipon-tipon, damay ang lahat.

Bagong taon, lumang ugali. Sayang.

Walang personalan.