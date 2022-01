Lagundi mabisa sa COVID ‘pag tamang dosage – DOST

Siniguro ng Department of Science and Technology (DOST) na kapag nasunod ang sapat na dosage sa pag-inom ng lagundi herbal ay magbibigay ng magandang resulta kontra coronavirus (COVID-19).

Base sa pag-aaral ng medical doctor at project leader sa lagundi na isang therapy for mild COVID-19 na kung saan ipinaaalala sa publiko na ang dosage para sa herbal ay mainam na gamot sa ubo at asthma.

Ayon kay DOST Secretary Fortunato de la Peña, nakita nila sa clinical trial ng lagundi bilang adjuvant therapy na nakagaga-ling sa pasyenteng may symptomatic relief ng mild COVID-19 patients without comorbidities.

“By following these guidelines, the use of lagundi may alleviate mild COVID-19 symptoms. Lagundi has long been used for cough and asthma relief,” ayon kay De la Peña

Base na rin sa rekomendasyon ni Dr. Cecilia Maramba-Lazarte, project leader ng lagundi clinical trial ng University of the Philippines Manila mula sa suporta ng DOST-Philippine Council for Health Research and Development, ang mga adults ay kailangang uminom ng 600 milligram (mg) tablet o 5 milliliters (ml) ng 600 mg syrup tatlong beses sa isang araw.

Depende naman ang dosage para sa mga bata habang ang nasa 12 taong gulang pataas ay kailangang uminom ng 600 mg tablet tatlong beses sa isang araw. (Vick Aquino)