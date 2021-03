Laguna resto nagbigay pag-asa sa mga LGBT

Isang restaurant sa Laguna ang pinatunayan pa na wala sa kasarian ang basehan para tanggapin ang isang empleyado.

Sa isang eatery sa Sta. Rosa City na Labanera’s Kitchen, welcome ang mga miyembro ng lesbian-gay-bisexual-transgender (LGBT) community bilang kanilng crew.

Ayon sa co-owner nitong si Lorrenz Escosura, marami sa kanilang crew ay mga gay na apektado ng pandemya, lalo pa nang mag-shut down ang operasyon ng mga live event at beauty pageant simula noong Marso ng nakaraang taon.

“Ang unang target namin is takeout kasi wala kaming place mag-conduct ng dine in. Wala kasing kinikita yung mga bakla,” aniya sa panayam ng PNA.

Bago umano magbukas ang restaurant, sinabi ni Escosura na ang Labanera’s Tailoring ay tumulong din para mabigyang kabuhayan ang mga LGBT worker na nawalan ng hanapbuhay. Ito’y sa pamamagitan ng maggawa ng mask at iba pang personal protective equipment.

Nang unti-unti umanong magbukas ang ekonomiya, ilan sa kanilang mga empleyado ay nakabalik na sa bilang organizer ng event, pero pinagpatuloy niya pa rin ang kanilang negosyo kasama ng kanyang kapatid na si Leslyn.

“Nagkaroon ng trabaho yung iba naming staff. Kasi alam naman natin ang daming nawalan ng trabaho, ang daming nawalan ng raket. Nagkaroon sila ng pantawid,” kwento pa niya.

Nagmula umano pangalan ng Labanera-‘s Kitchen mula sa salitang ‘laban’ dahi sa pagpapatuloy ng mga LGBT member sa kabila ng mahirap na sitwasyon.

Pero nagsimula umano ang Labanera mula sa LGBT group na nag-oorganisa ng live event sa nasabing lungsod.

Sabi pa niya, “’Yung Labanera started as an event organizer dito sa Sta. Rosa. We’re a group of LGBT na iba’t-iba ang aming hawak. Normally, ang ginagawa namin ay pageant and mga events.” (PNA)