Laguna Lake Rehab: Sagot sa pagbaha sa NCR, Rizal atbp

Hatinggabi ika-11 ng Nobyembre hanggangumaga ng sumunod na araw; dito naramdaman ang bagsik ng bagyong Ulysses mula Quirino Province sa norte hanggang Batangas sa Timog Luzon.

Bagamat mahina ang hangin ni Ulysses, makapal ang cloud cover nito. Tapos nagingmabagal pa ang takbo nito na 20kph lang kaya mas matagal siyang nanatili sa lupa.

Nagtaponeto ng matinding ulan hindi lang dito sasiyudad, kundi pati sa mga kabundukan ng Bulacan, Rizal at Quezon.

Dahil sa dami ng ulan, nag-release ng tubig ang mga malalaking dam ng Magat, Ipo at Angat. Iniulat ni Marikina Mayor Teodoro na umabotsa 21.8 metro ang tubig sa Marikina river.

Bago dumating sa Marikina River, nanalasamuna ang tubig sa bayan ng Rodriguez at San Mateo. At mula sa Marikina ay tumuloy saPasig River at Laguna de Bay. Nagdulot eto ngpagbaha sa bayan ng Rodriguez, San Mateo, Marikina, Pasig, Taguig, Muntinlupa at karatigbayan ng Cainta at Taytay. Ganoon din sa mgacoastal towns ng Laguna Lake.

Yung bumaba naman sa Ipo Dam ay nagdulotdin ng pagbaha sa mga mababang bayan ng Bulacan; yung Magat Dam sa mga bayan ng Cagayan Valley.

Flashback tayo sa taong 2009 ika-26 ng Setyembre nang dumaan ang bagyong Ondoy saMetro Manila. Dito naitala ang pinakamaraming rainfull sa kasaysayan sa loobng isang araw – 455mm; 341 mm nito ay bumuhos sa loob ng 6 oras lang. Nag-release ng tubig ang Angat at Ipo dam dahil sa tindi ng ulan, at tumaas ang Marikina River hanggang 23 metro. Bumaha ang buong Metro Manila kasama ang bayan ng Rodriguez at San Mateo ng Rizal, at mga bayan ng Bulacan at Laguna.

Dahil sa laki ng pinsala ng Ondoy, agadpinayagan ng National Economic and Development Authority ang P18.5-billion Laguna de Bay Rehabilitation Project. Sa proyektong eto, aalisin ang 4.6 milyon cubic meters ng burak at basura sa Laguna de Bay at Napindan Channel sa pamamagitan ng dedgingpara mabilis humupa ang tubig sa mga ilog.

At agad ding inumpisahan noong 2010. Natapos sana eto ayon sa plano noong 2012; nakatulong sana para bawasan ang pagbabaha saMetro Manila mula noon.

Sa hindi malinaw na dahilan, kinansela ng dating Presidente ang proyekto noongNobyembre 2010. Nagdemanda ang kumpanyang Baagerwerken Decloedt En Zoonsa International Center for the Settlement of Investment Disputes ng World Bank.

Nadeklarang illegal ang kanselasyon at pinagbabayad ang gobyerno ng Pilipinas ng P800 milyon plus interes mula 2011-2017. Kung isasama pa ang P420 milyon na ibinayadsa mga abogado ng gobyerno, P1.2 bilyon ang sinayang nang wala man lang pakinabang.

Fast forward tayo sa kasalukuyan, tayong mganakatira sa Rizal, Laguna at Metro Manila; ang mga komunidad ng sa paligid ng lawa ng Laguna, patuloy tayong magdurusa sa baha satuwing may darating na bagyong tulad niUlysses dahil sa kanseladong proyekto.

Ituloy ang Laguna de Bay Rehabilitation Project ang hiling namin sa Pangulo ng Pilipinas.

Kung malalim ang Laguna de Bay at ang Napindan Channel, hindi na kami makakaranas ng Ondoy-level na pagbaha. Milyun-milyongpamilya sa paligid ng lawa ang tatanaw ng malaking utang na loob.

