Laguna Heroes kinaldag Gapo

NANATILI ang tikas ng Laguna Heroes kahit wala ang kanilang pambatong players na sina Grandmasters Rogelio Barcenilla Jr. at John Paul Gomez.

Sinandalan ng Heroes sina FIDE Masters Austin Jacob Literatus at Jose Efren Bagamasbad at Michella Concio upang tambangin ang Olongapo Rainbow Team 7, 13-8, sa pagbubukas ng 2nd season ng Professional Chess Association of the Philippines online chess tournament virtually na nilaro sa Chess.com Sabado ng gabi.

Nakatuwang nina Literatus, Concio at Bagamasbad sina Kimuel Aaron Lorenzo, Richie Jocson at Apollo Agapay para kalusin ang kanilang katungali mula boards 1, 3 hanggang 7 sa blitz portion sa event na suportado ng KALARO, Greatech Philippines, Inc., SDC Global Choice, Jolly Smile Dental Clinic at ng Rotary Club of Nuvali.

“Almost every team has tremendously improved for the 2nd PCAP season. Laguna Heroes expect to have a lot of tough matches. We are happy that we won against Olongapo in the opening match,” sabi ni Arena Grandmaster Dr. Fred Paez, isa sa apat na co-team owner ng Laguna Heroes kasama sina Mr. David Nithyananthan ng KALARO, Engr. Benjamin Dy ng SDC Global Choice at Engr. Jonathan Mamaril ng Oregon, USA. (Elech Dawa)