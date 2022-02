Laguna Heroes binitbit ni Banjo

NAKAUNGOS ang Laguna Heroes sa Quezon City Simba’s Tribe, 16.5-4.5, matapos akbayan ni Grandmaster Rogelio “Banjo” Barcenilla Jr. Miyerkoles ng gabi sa Professional Chess Association of the Philippines (PCAP) All Filipino Conference online chess tournament na nilaro sa chess.com.

Pinisak ni two-time Asian Junior champion Barcenilla si National Master Edgardo Garma para ihatid ang Heroes sa 9-2 win-loss record sa Northern Division.

Ipinagpag ni many-time national champion Barcenilla si Garma sa 42 moves ng English Opening sa blitz duel saka isinulong ang 43 moves victory sa Bird’s Opening sa rapid play.

Dahil sa panalo, nakabangon ang Heroes mula sa pagkakadapa kontra San Juan Predators.

“It was an encouraging sight to see that we were able to bounce back with wins over Quezon City Simba’s Tribe after a sorry loses to San Juan Predators,” sabi ni Arena Grandmaster Dr. Fred Paez, isa sa apat na co-team owner ng Laguna Heroes na kinabibilangan nina Mr. David Nithyananthan ng KALARO, Engr. Benjamin Dy ng SDC Global Choice at Engr. Jonathan Mamaril ng Oregon, USA.

Ang iba pang nagtala ng panalo sa Heroes na suportado ng KALARO, Greatech Philippines, Inc., SDC Global Choice, Jolly Smile Dental Clinic at ng Rotary Club of Nuvali ay sina Woman National Master Jean Karen Enriquez, FIDE Master Jose Efren Bagamasbad, Kimuel Aaron Lorenzo at Apollo Agapay.

Sunod na makakalaban ng Heroes ang Iloilo Kisela Knights at Iriga City Oragons sa Sabado. (Elech Dawa)