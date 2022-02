Lagpas P2B ibubuhos sa mga mayor

Bubuhusan ng administrasyong Durterte ng P2.2 bilyon ang mga local government unit (LGU) sa susunod na mga araw.

Ayon sa datos ng Department of Budget and Management (DBM), apat na special allotment release order (SARO) ang inisyu mula Pebrero 23 hanggang 24 para sa P2.2 bilyon na mapupunta sa mga LGU na idadaan sa Department of Social Welfare and Development at Department of Finance.

Ang SARO number BMB B-22-0002400 na nagkakahalagang P879.56 milyon ay para sa Office of the Secretary ng DSWD upang pondohan ang Payapa at Masaganang Pamayanan (PAMANA), isang livelihood project na mga LGU ang nagsusulong.

Ang pinakamalaki naman ay ang SARO no. LGRCB-22-0002398 na para sa Bureau of the Treasury para sa 40% parte ng mga LGU sa mga kinita mula sa mining tax simula first quarter hanggang second quarter ng 2021.

May P340 milyon pa ang BTr sa ilalim ng SARO-LGRCB-22-002391 para sa pagpapatupad ng mga prayoridad na proyekto. Nabatid na may butal pa na P114,250 para sa BTr sa ilalim ng SARO-LGRCB-22-0002397 na ibibigay din sa mga LGU mula sa mining tax noong 4th quarter ng 2020. (Eileen Mencias)