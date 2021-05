Lagot si Kap

Malamang na maraming kapitan ng barangay ang mainitin ang ulo ngayon mga tropapips dahil sa utos ni President Mayor Digong Duterte na unahin silang bitbitin sa presinto kapag nagkaroon ng mass gathering sa teritoryo nila.

Sa totoo lang, dapat naman kasing nauuna si kapitan na makaalam kung may mga taong nagkukumpulan na sa teritoryo niya. Maliban na lang kung puyat si Kap sa kakatong-its o kaya busy sa love life na nakilala niya sa Facebook.

Gaya ng nangyari sa isang resort sa Caloocan, imposible naman na hindi malaman ni Kap na bukas ang resort at sandamukal ang mga tao. Ngayon, ilan sa mga taong nagpunta sa resort eh lumilitaw na positive sa COVID-19.

Ipagdasal nilang wala silang nahawahang mahal sa buhay na mahina ang katawan at malagay sa alangin ang kalusugan dahil sa komplikasyon sa virus na original na galing sa China.

Bakit nga ba natin kailangan sabihin mga tropapips na original na galing sa China? Ang dami na kasing mutation ng virus at nagkaroon na ng variant ang ibang bansa na nakarating na rin sa Pilipinas, gaya ng UK, Brazil at India variant.

Maliban sa Caloocan, marami rin pasaway sa ibang lungsod gaya sa Quezon City na nagpa-pool party pa. Pinapangambahan ngayon ng “super spreader” event ang nangyari dahil sa dami ng nagpositibo din sa virus. Kaya hindi mawala-wala ang QC sa pangunguna sa dami ng COVID cases dahil bukod sa laki ng populasyon, marami talagang pasaway.

Ang tanong–anong ginagawa ng mga kapitan ng barangay?

Ang isang barangay naman sa Tundo, nagpa-boxing na pinanonood ng maraming miron. Ang may pakulo ng pa-boxing, kagawad at asawa ng isang opisyal ng

barangay. Nang tanungin ng mga pulis ang kapitan ng barangay tungkol sa pa-boxing, siyempre hindi rin niya alam at walang malay.

Pero ngayon may direktiba na si President Mayor Digong laban sa mga kapitan na parang si Val!, si Val! na laging “walang malay,” aba’y malamang na magkakaroon na sila ng pakialam sa nangyayari sa teritoryo nila kahit walang ayudang ipapamigay na puwede nilang pakinabangan.

Kuwento nga ng isa nating kurimaw na dating mahilig makipag-inuman sa kanto, parang “nana” raw ngayon sa pagiging sensitive ang kanilang kapitan pagdating sa reklamo kahit sa social media.

Malamang na mas magiging sensitive ang mga kapitan kapag may nasampolan sa kanilang lugar. Isa sa madalas na magkaroon ng kumpulan ay ang mga lamay lalo na sa mga matataong lugar tulad sa Tundo.

Pero hindi naman lahat ng kapitan eh laging walang malay. Marami rin sa kanila ang may paki sa mga kababayan nila na dapat ding mabigyan ng pagkilala ni President Mayor Digong at ng mga alkalde. Lalo na ngayong malapit na eleksiyon na maraming kapitan ang kaya ring magpaulan ng boto. Laging tandaan: “Bata mo ‘ko at Ako ang Spy n’yo.”