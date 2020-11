Laging handa kahit anong kalamidad

Sinalubong po tayo ng super typhoon sa unang araw ng Nobyembre sa pagdating ng bagyong Rolly na nanalasa mula Luzon hanggang Visayas.

Kaya naman maagang naghanda ang mga ahensiya ng gobyerno at maagang pinalikas sa mas ligtas na lugar ang mga mamamayan sa mga lalawigan at bayang sentro ng bagyo.

Agad pong pinakilos ni Pangulong Rodrigo Duterte ang mga ahensiya ng gobyerno para alalayan at bigyan agad ng tulong ang local government units na apektado ng bagyong Rolly.

Batay po sa ulat, ang bagyong Rolly na may international name na “Goni” ay ang pinakamalakas na bagyo sa buong mundo ngayong 2020.

Dahil dito, nakaalerto ang lahat ng ahensiya ng gobyerno mula national hanggang lokal na mga tanggapan para tiyakin ang kaligtasan ng mamamayan.

Sa panig po ng ating tanggapan, ang Presidential Communications Operations Office (PCOO) ay nagpapatuloy po sa “Laging Handa ” operations para iparating ang mga mahahalagang impormasyong dapat malaman ng bawat Pilipino, at maghatid ng minu-minuto at tuloy-tuloy na mga update patungkol sa bagyong Rolly.

Nakamonitor din po si Pangulong Rodrigo Duterte sa sitwasyon sa mga lugar na binayo ng bagyong Rolly, at regular po itong binibigyan ng update ng mga opisyal na nakatutok sa mga mga lalawiganng nakasentro ang hagupit ng bagyo.

Ayon po kay Senador Bong Go, kahit nasa Mindanao ang Presidente ay nakamonitor silang pareho, at agad babalik sa Metro Manila sa sandaling umayos ang panahon.

Hindi pa man nakakapasok sa Pilipinas ang bagyong Rolly ay kumilos agad ang Armed Forces of the Philippines (AFP) at maagang inilikas ang mga residente sa Catanduanes na unang sinagasa ng bagyo para tiyaking ligtas lahat ang mga residente.

Bagama’t nasa kategoryang supertyphoon ang bagyong Rolly, umaasa po ang gobyerno na maging minimal lamang ang pinsalang iiwan sa bansa at hangad na magkaroon ng “zero casualty” sa mamamayan dahil naging maagap at maagang inabisuhan ang lahat ng mga opisyal na paghandaan at tiyakin ang kaligtasan ng kanilang constituents.

Pero ano man po ang iiwang pinsala ng bagyong Rolly, nais ni Pangulong Duterte na maibalik agad sa normal ang sitwasyon sa mga lugar na sinalanta nito, partikular ang rehabilitasyon sa mga nasirang imprastruktura, pagpapanumbalik sa suplay ng kuryente, search and rescue, at pamamahagi ng relief goods at pangunahing pangangailangan ng mga biktima ng kalamidad.

Sa katunayan, ayon po kay Senador Go, naka-preposition na ang relief at financial assistance ng Department of Social Welfare and Development (DSWD) para sa mga maapektuhan ng bagyo, habang ang National Disaster Risk Reduction and Management Council (NDRRMC) ay nakatutok hanggang sa barangay level.

Sa kabila po ng pagiging abala ng lahat sa bagyong Rolly, nais pong matiyak ng gobyerno na mahigpit pa ring naipatutupad ng LGUs ang health protocols sa evacuation centers para makaiwas sa pagkalat ng COVID-19 at iba pang uri ng sakit, at tiyaking nasusunod ang social distancing, maglagay ng hand washing stations at face mask para sa mga bata.

Pinayuhan po natin ang mga mamamayan na maging alerto, makipagtulungan sa mga otoridad at maging handa para sa kanilang kaligtasan sa panahon ng bagyo, makinig sa mga anunsiyo ng gobyerno at huwag maniwala sa fake news.

Inaasahan natin na magdadala ng malakas na ulan ang bagyong Rolly na posibleng magdulot ng pagbaha, landslide at storm surge kaya dapat maging alerto ang publiko, at huwag panghinaan ng loob dahil ang Duterte administration ay nakaalalay, may malasakit at nakahandang tumulong .

At dahil halos masaid na ang pondo ng mga lokal na opisyal sa COVID-19 pandemic, nakiusap tayo sa mga pangunahing ahensiya na tulungan ang LGUs para makabili ng pagkain at iba pang pangangailangan ng mga nasa evacuation centers.

Dahil sa mga sunod-sunod na bagyo at kalamidad na dumarating sa bansa, pursigido po si Senador Bong Go na isulong ang Senate Bill No. 205 o ang Department of Disaster Resilience Act of 2019 para mapaigting at mapalakas ang disaster preparedness sa bansa.

Naniniwala rin ako na panahon na para magkaroon ng sariling departamento na nakatutok sa kalamidad gaya ng bagyo, lindol at pagputok ng bulkan upang mas maging maayos, mabilis ang koordinasyon at maaasahan ang serbisyong darating agad sa mga tao.

Tinitiyak po ng Duterte administration na nakahandang umasiste sa sambayanan sa panahon ng krisis at kalamidad. Kaya hinihikayat po natin ang bawat Pilipino na tumutok sa mga radyo at telebisyon ng gobyerno para makakuha ng tamang impormasyon patungkol sa bagyo at para makakuha na rin ng ideya kung paano ang pinakamabilis na pakikipag-ugnayan sa mga otoridad sakaling mangailangan ng agarang tulong.

Huwag po tayong mawalan ng pag-asa, bagkus ay manatiling matatag at kayaning lagpasan ang pagsubok na posibleng iwan ng bagyong Rolly sa mga susunod na araw.

Dapat po nating alalahanin na nakaya na nating lagpasan ang mga nakaraang pagsubok, at sa patuloy na suporta at tulong po ng ating gobyerno, nakatitiyak po tayong makakabangon muli, kasabay ng dinaranas nating krisis mula sa epekto ng COVID-19.##