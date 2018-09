Lady usec, nalalagay sa magagandang puwesto dahil sa beauty & charm

Ang petmalu pala ng isang lady undersecretary na ginagamit ang beauty at charm para malagay sa magandang puwesto at ma-promote.

Ayon sa aking bubwit, maraming matataas, kilala at maimpluwensyang opis­yal at personalidad ang hindi mapigilang mahumaling sa ganda at talino ni usec kahit taken na siya o may asawa na.

Nagpalipat-lipat na ng ahensya si lady usec sa malalaking ahensya pero kahit saan siya mapadpad ay parating mataas at malapit sa bossing ang kanyang posisyon.

Ayon sa aking bubwit, ginamit ni mam usec ang kanyang beauty at charm sa paglipat-lipat sa maseselang puwesto sa malalaking ahensyang pinuntahan niya at hindi naman makatanggi ang kanyang mga naging bossing.

Pero sa mga na link kay lady usec., ibang klase ang isang senador na nalagay pa pala sa eskandalosong sitwasyon dahil sa paghabol kay miss beauty & charm, kahit sa abroad. Ibang klase ka sir.

Ayon sa aking bubwit, nag-abay si lady usec sa kasal ng isang kamag-anak sa abroad kasama ang kanyang mister nang biglang sumulpot sa okasyon si Mr. Matipunong senador.

Siyempre nagtaasan ang kilay ng mga guest sa kasal at napuno ng tanong ang kanilang isipan kung bakit at ano ang pakay ni ginoong senador sa big­laang pagsulpot sa kasalanan. Lalong tumaas ang kanilang mga kilay at lalong napuno ng tanong at usi ang kanilang isipan nang luminaw nang ang pakay pala ni Mr. Senator ay si Miss Beauty & Charm.

Ayon sa aking bubwit, panay na ang tanong ng mister kung bakit nandoon ang senador na malinaw na ang sinundan ay ang kanyang misis na usec. Kaya bago pa lumala ang sitwasyon o may mangyaring hindi maganda, pinakiusapan na lang si Mr. Se­nator na umalis na lang sa okasyon, na sinunod naman ng matikas na mambabatas.

Ang lady usec na ang lakas maka-‘magnet’ ng makapangyarihang mga kalalakihan ay sumikat ng husto nang maging miyembro at tagapagsalita ng team na nag-abogado sa isang makasaysayang kaso.