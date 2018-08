Lady solon walang tumatagal na empleyado

Wala raw tumatandang empleyado sa opisina ng isang mambabatas.

Eh paano naman kasi, madalas na magpalit ng staff ang babaeng mambabatas dahil walang nakakatagal sa pag-uugali ng lady solon.

Ayon sa nasagap ni Mang Teban, lima singko daw kung magmura sa kanyang staff ang mambabatas at kung minsan ay nangungurot pa ito kung sobra ang galit sa empleyado.

Dagdag pa rito ang kanyang terror na chief of staff na sumasabay din sa pananabon sa mga napapagdiskita­hang empleyado.

Kaya ilang bugoy ang nagtataka dahil palaging may bagong staff si Madam, eh paano naman kasi ay nag­lalayasan ang mga hindi makatiis sa pagmumura ng tandem.

Pintahan nyo na. Ang mambabatas na laging nilalayasan ng empleyado dahil sa pagmumura ay suki ng batikos sa social media. May letrang C sa kanyang pangalan as in Chokoleit dahil kamukha daw nito ang sikat na kome­dyante sa bansa.