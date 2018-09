Lady solon tinakasan sa date

Mukhang hindi na uso sa isang mag-asawang politiko ang HHWW o holding hands while walking.

Higit sa 60 na kasi itong si la­laki gayundin sa babae kaya’t tila wala nang naaramdamang kilig ang mag-asawa lalo na kung magde-date.

Akalain n’yo ba naman kasing isang araw, nag-date itong dalawa sa isang shopping mall kung saan kumain sila sa isang restaurant.

Ang classic nito, ayon sa natisod na impormasyon ni Mang Teban, agad na umalis si mister at iniwan si misis.

Umistambay lang pala sa sasakyan si mister kaya’t naglakad na mag-isa ang lady solon sa pamamasyal sa shopping mall.

Pintahan n’yo na. Ang lady solon na tinakasan ng mister sa date ay kilalang terror sa mga staff. May letrang C sa kanyang pangalan, as in kamukha daw niya ang komedyanteng si Chokoleit.