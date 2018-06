Lady solon pang-best actress sa kaplastikan

KUNG may best actress­ award na ipinagkakaloob sa politiko, tiyak na panalo dito ang isang mambabatas dahil sa galing niyang umarte.

Mantakin niyo ba naman kasing ginali­ngan ng mambabatas ang pag-arte nang makaharap niya ang taong ginawan niya ng masama.

Sa nakalap na impormasyon ni Mang Teban, inabot pa raw ng lady solon ang kamay ng taong kanyang kinawawa upang makipagkamay dito, as in parang anghel ang dating ng hitad gayung puros kasamaan ang ginawa nito sa lalaking kaharap.

Ang classic pa nito, panay pa raw ang kabig ng leeg ng lady solon sa kasiyahan, gayong may ilang taon lang ang nakaraan ay hirap itong gumalaw dahil umano sa iniindang sakit.

Sinakyan na lang daw ng politiko ang pakitang-tao ng lady solon at nakipagplastikan dito.

Kung maiguguhit lang sa komiks ang eksena ng dalawa, parehong nakangiti ang politiko at lady solon pero parehong nag-iisip ng masama sa isa’t-isa.

Pintahan niyo na. Ang lady solon na pu­wedeng maging best actress sa galing umarte ay isa sa multi-milyonaryong mamba­batas. May letrang A sa kanyang pangalan as in, asawa niya ay may iba.