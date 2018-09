Lady solon, numero unong tsismosa

MAY kakaibang talent itong isang lady solon na ito na hindi nagagawa ng iba mambabatas. Ang itsismis ang ilan sa kanyang mga amigo’t amiga o kaya’y mga malalapit niyang mga kakilala.

Ayon kay Mang Teban, kapag dumadalo umano ng mga party ang mambabatas na ito, madalas siya ang bumabangka sa mga kuwentuhan.

Marami daw kasing bitbit na kuwento at tsismis ang kagagalang-galang na mambabatas na ito kaya naman gusto nilang makatabi ito sa table.

Hindi pa nga raw nakakasubo ng pagkain eh parang armalite na ang bibig nito sa pagkuwento sa kanyang mga kaibigan.

Uunahin muna nitong ikuwento ang kanyang buhay pati ang mga kalokohan ng kanyang asawa at katiga­san ng ulo ng kanyang mga anak.

Todo halakhak naman ang mga kasama niya sa table dahil bentang-benta ang kanyang mga rebelasyon bukod pa sa napakanatural nitong magkuwento na parang ordinaryong tao lang at hindi isang mambabatas at maimpluwensiyang tao.

Pero ang pinakaabangan ng kanyang mga amiga ay ang pa­sabog o tsismis ng lady solon na ito tungkol sa ilang mga kilalang tao sa lipunan.

Nagugulat na lang ang kanyang mga amiga dahil sa dami ng tsismis ng mambabatas nito tungkol sa mga kabit ng ilang negos­yante na kakilala nito, gayundin ang ilang mga iligal na negosyo ng mga ito.

Kumakambiyo lang ang mambabatas na ito sa pagkuwento kapag may dumarating nang mga VIP para siya ay kamustahin.

Pintahan n’yo na: Ang mambabatas na ito ay hindi lamang madaldal sa personal kundi madaldal din sa mga committee hea­rings. May L sa kanyang apelyido, as in Lola.