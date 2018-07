Lady solon namudmod ng debit card

LAGING sure win sa eleksiyon as in hindi pa raw nakakalasap ng talo ang isang kongresista.

Ayon sa tsika kay Mang Teban, may sec­ret weapon daw ang lady solon kaya palagi itong panalo sa halalan.

Sa mismong araw ng botohan, para siguradong maalala ng mga botante ang kanyang pangalan ay palihim na may inaabot umano ang kampo nito.

Hindi pera, hindi souvenir kundi namumudmod diumano ng espesyal na card ang naturang kongresista.

Sinasabing ang card ay kargado ng pondo na puwedeng i-withdraw.

Parang ‘perang padala’ ang drama dahil pagkatapos bumoto ay puwede itong kubrahin sa mga sangay ng remittance center.

May edad na siya pero dahil sa maaliwalas na ‘aura’ ng lady solon ay mababakas na tila stress free ang buhay nito.

Simple lang ang clue, kahit hindi bumibili, malamang lahat ng alahas sa buong mundo ay nagkaroon na ang mambabatas na ito.