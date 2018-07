Lady solon ginawang principal

Kalat ngayon sa social media ang memes sa group picture ng mga mambabatas dahil sa ginawang katatawa­nan ang posisyon nila sa lipunan.

Sa nasilip na lara­wan ni Mang Teban, ginawan­g class picture ang eksena ng kodakan este ang pagpapakuha ng litrato ng grupo ng mambabatas.

Isang lady solon ang ginawa umanong class valedictorian, habang ang katabi naman nito ang muse, isang Min­danao solon naman ang itinutirng na ‘prince charming’ at ang may bigoteng mambabatas naman ang nagsilbing class president.

Ang classic nito, winakwak ang ibang mambabatas tulad ng isa na binansagan na credit grabber at ang isa naman ay bakulaw na bully.

Ang may pinakamalaking letra sa meme at naiiba sa grupo­, gina­wang princi­pal ba naman, marahil ay sa kasuotan nito.

Pintahan niyo na. Ang lady solon na winakwak sa meme at gina­wang principal ang hitsura ay may letrang C sa kanyang pangalan as in Chokoleit dahil kamukha daw niya ang komed­yante.