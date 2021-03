Lady Realtors tumalon sa PVL

EEKSENA na para sa Premier Volleyball League (PVL), magbabalik aksiyon sa Mayo, ang Sta. Lucia Lady Realtors.

Inanunsyo ng koponan nitong Martes ang kanilang pagtalon sa PVL, hahataw via bubble set-up sa Inspire Sports Academy sa Calamba, Laguna, mula Philippine SuperLiga (PSL).

“The Sta. Lucia Lady Realtors will be taking on a new challenge as we officially join the Premier Volleyball League today! This is something new. This is exciting for the team and the fans,” anunsiyo ng Lady Realtors sa kanilang social media account.

Samantala, parehas na araw, napabalita namang lilipat na rin ang Chery Tiggo Crossovers sa nasabing newly-turned professional league.

Una nang lumipat sa PVL kamakailan ang mga koponang Cignal HD Spikers at PLDT Home Fibr Hitters. (JAToralba)