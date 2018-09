Lady politician naging dugyot

dahil tila nahulasan sa mahabang paghihintay sa pagdating ni Pangulong Rodrigo Duterte sa isang aktibidad sa probinsiya.

Paano naman kasi mga utaw ay naging kapansin-pansin ang kanyang may kulay na buhok na tila hindi nasuklay ng ilang araw at tila ba pinalitadahan ng sebo dahil sa pagdidikit-dikit.

Hindi sana napansin ang ayos ng buhok ni ma­dam kung hindi na-close up sa camera na nagla­langis na sa hitsura pero wala sa ayos.

Isa pa naman itong si lady politician sa mga naunang sumalubong kay Pangulong Duterte pagdating nito sa lugar.

Halos anim na oras kasing naghintay si lady politician sa ve­nue sa pag-aakalang darating on time ang Pangulo, pero gaya ng dati, late na naman dumating ito.

Pintahan n’yo na. Lahi ng politiko si madam at kahit bina­batikos sila ng kanyang pamilya ay dedma lang ito dahil mas mahalaga sa kanya ang pag-endorso ng Presidente. May letrang M sa kanyang pa­ngalan, as in Mahaba ang baba.